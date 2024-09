Totti, Buffon e Del Piero jr sognano in grande

I figli dei campioni del mondo del 2006 stanno cercando di ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio, un compito non facile considerando le enormi aspettative legate ai loro genitori. Cristian Totti, ad esempio, dopo aver lasciato la Roma Primavera e aver giocato a livello Under 19 con Frosinone e Rayo Vallecano, è ora in Serie D con l’Olbia, squadra allenata da Marco Amelia, anch’egli campione del mondo. Tuttavia, Totti jr ha affrontato critiche sui social, inclusi insulti ingiusti come “Capitan Salsiccia”. Amelia lo ha difeso, sottolineando il duro lavoro di Cristian e l’ingiustificata pressione di dover essere all’altezza della leggenda del padre.

In un altro contesto, Tobias Del Piero, figlio di Alessandro Del Piero, gioca a centrocampo nell’Under 18 dell’Empoli. Dopo esperienze nella Juve Academy di Los Angeles e in Spagna, ora è pronto a costruire la sua carriera in Italia. Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi Buffon, ha invece scelto di non essere portiere come il padre, ma gioca come attaccante esterno nel Pisa Primavera, dove ha già segnato il suo primo gol.

Andrea Cannavaro, figlio di Fabio Cannavaro, sta cercando di farsi strada nel Real Casalnuovo in Serie D, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Lazio e aver avuto esperienza in Cina. Filippo Grosso, figlio del famoso rigore decisivo in finale, gioca nella Primavera del Frosinone, cercando di trovare la sua identità calcistica come centrocampista, lontano dal ruolo di terzino del padre.

Anche altri giovani calciatori, come Francesco Gattuso e Francesco Perrotta, stanno seguendo le orme dei loro genitori nel tentativo di emergere nel calcio professionistico. Gattuso ha iniziato la sua carriera nel Settore Giovanile del Valencia, mentre Perrotta gioca per l’Atletico Lodigiani.

Queste storie evidenziano le sfide e le aspirazioni di una nuova generazione di calciatori che, pur essendo figli di leggende del football, stanno cercando di scrivere il proprio capitolo nello sport, affrontando sia le aspettative che le pressioni derivanti dai loro celebri genitori.