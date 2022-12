Totti, arriva la vendetta di Ilary? “Chiedere a Michelle Hunziker”

Ilary Blasi non è certo una sprovveduta e sa bene come giocare le sue carte. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha iniziato la partita a scacchi del divorzio con Francesco Totti prendendo in ostaggio di Rolex di lui. Dopo l’intervista choc del Pupone, la presentatrice ha reagito nella maniera più sorprendete possibile ed ha pubblicato una storia Instagram proprio davanti ad un negozio di Rolex. Adesso Ilary ha un nuovo amore, la donna infatti è stata paparazzata insieme al bellissimo imprenditore tedesco, Bastian. Secondo un noto giornalista però questo flirt potrebbe essere una vendetta.

Cinque mesi dopo la separazione con Totti, Ilary Blasi avrebbe iniziato una frequentazione con Bastian, imprenditore tedesco. (CHI) pic.twitter.com/NeMn6eVBMU — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 29, 2022

Francesco Totti e la presunta vendetta di Ilary Blasi: “Chiedere a Michelle Hunziker”.

Ivan Rota su Dagospia ha dichiarato che un’amica di Ilary Blasi ha rivelato che la conduttrice di Canale 5 non avrebbe preso benissimo le foto di Totti e Noemi Bocchi nel loro nuovo appartamento. Secondo Ivan la storia tra Ilary e Bastian potrebbe essere una vendetta e per scoprirlo bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker, che era in vacanza proprio con la Blasi.

“Una fonte ha detto che Ilary ha rosicato. Il suo Bastian è quindi un fidanzato di cartone? Ma questo Bastian è il fidanzato di cartone di Ilary? Un’amica ha detto che la Blasi sarebbe rimasta molto male dopo aver visto le foto dell’ex Francesco Totti con Noemi Bocchi e soprattutto quella del nuovo appartamento dei due. Vuoi vedere che Bastian è solo una vendetta? Bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker che ha passato il ponte a Saint Moritz con la Blasi. Seconda versione diametralmente opposta. Un’altra amica, si fa per dire, ha chiosato: “Ilary aspettava più discrezione, l’atteggiamento di lui l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. Ma cosa intende dire? Che Ilary Blasi stava già da tempo con il fantomatico Bastian?”.

A questo punto: Michelle, parla, dicci…