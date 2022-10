Totti, Antonella Fiordelisi sgancia la bomba al GF Vip: “Mi ha scritto”

Negli ultimi due anni sono stati attribuiti ad Antonella Fiordelisi alcuni flirt con dei calciatori molto famosi, ma lei ha sempre smentito. Oggi però al GF Vip la bella influencer ha sganciato una bomba su uno degli ex giocatori di calcio più famosi d’Italia. In un momento di confidenze con Edoardo Donnamria e Giaele De Donà, la gieffina ha fatto una confessione su Francesco Totti.

Secondo Antonella, l’ex capitano della Roma le avrebbe scritto: “Totti, em, mi ha scritto Totti“. Ovviamente non sappiamo se sia vero e nel caso cosa le abbia detto. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà indagare in puntata.

Se al momento non sappiamo nulla dei presunti messaggi di Totti ad Antonella, è quasi certa invece la relazione che la ragazza ha avuto con Stefano De Martino. L’influencer Alessandro Rosica qualche settimana fa ha rivelato che la vippona e il marito di Belen Rodriguez hanno avuto un flirt (quando lui era assolutamente single).

“Volete lo scoop più piccante della stagione? Bene, parlo di Antonella Fiordelisi e una frequentazione che ha avuto tempo fa. La concorrente del GF Vip è stata con un personaggio che da anni è al centro del gossip, parlo di Stefano De Martino. Per diversi mesi i due sono usciti insieme in gran segreto. La relazione è andata avanti da metà del 2021 ad inizio 2022, quasi un anno. Dopo aver passato insieme dei mesi felici però si sono allontanati.

Nonostante la rottura Stefano e Antonella sono rimasti in buoni rapporti. Sono amici e lui le ha fatto il suo in bocca al lupo per l’avventura al Grande Fratello Vip. Per mantenere la storia nascosta i due non si sono seguiti sui social, tutto per un discorso di riservatezza. Chissà cosa ne penserà la gelosissima Belen Rodriguez”.