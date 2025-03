Totti andrà in Russia? Cosa ha detto l’ex Roma sul suo viaggio a Mosca

Francesco Totti potrebbe recarsi in Russia, ma la sua risposta a riguardo è stata evasiva. Rispondendo a domande sul viaggio a Mosca, Totti ha dichiarato: “Se vado in Russia? Ora vediamo…”, durante un evento all’Iliad Store di Roma. La partenza è prevista per l’8 aprile, quando Totti sarà ospite d’onore dell’International RB Award, un evento organizzato da un sito russo di sport e scommesse, che in passato ha visto la partecipazione di altri calciatori celebri come Del Piero, Figo e Cafù.

Tuttavia, la notizia del suo viaggio ha suscitato polemiche. Infatti, il web e vari esponenti politici hanno espresso indignazione, considerando il sostegno dell’Italia all’Ucraina in contrasto con il viaggio in Russia, data l’attuale situazione geopolitica. A Mosca, sono apparsi cartelloni pubblicitari con l’immagine di Totti in maglia numero 10, accompagnati dalla scritta “l’imperatore sta arrivando nella terza Roma”, termine che si riferisce a Mosca.

Le reazioni sui social media sono state negative: molti utenti hanno manifestato disapprovazione. Un commento recita: “Dico solo peccato… stimavo #Totti come calciatore (e continuerò a stimarlo) ma anche come uomo. Con questa per me può anche stare nelle fogne russe.” Le critiche continuano con espressioni di vergogna e delusione per la scelta di Totti di partecipare a un evento in Russia. La situazione ha generato un ampio dibattito sull’etica e sulle scelte personali dei personaggi pubblici in momenti di tensione internazionale.