Tottenham trionfa in Europa League: 1-0 sul Manchester United

Nella finale di Europa League a Bilbao, il Tottenham ha conquistato il trofeo battendo il Manchester United 1-0 grazie a un gol di Brennan Johnson al 42’ del primo tempo. Questo successo interrompe un digiuno di 17 anni senza trofei per gli Spurs e garantisce loro un posto diretto nella prossima Champions League.

L’incontro, caratterizzato da un inizio movimentato, ha visto il Manchester United dominare il possesso palla, ma il Tottenham ha dimostrato un pressing efficace, mettendo in difficoltà i Red Devils. Nella prima frazione, i londinesi sono riusciti a segnare in un’azione confusa in area: un errore di Bruno Fernandes ha permesso a Sarr di fornire un assist a Johnson, il cui tentativo ha trovato la deviazione decisiva di Shaw.

Nel secondo tempo, il Manchester United ha intensificato la pressione. Tuttavia, il Tottenham ha mantenuto una solida difesa, con ottimi interventi di van de Ven e Vicario. Nonostante le occasioni per lo United, tra cui un colpo di testa di Bruno Fernandes e un tiro di Garnacho, la squadra londinese è riuscita a resistere.

Con più di 90 minuti sul cronometro, il Tottenham ha festeggiato la sua terza Europa League, trasformando una stagione considerata fallimentare in una di successo, coronata da un trofeo che mancava da tanto tempo. Il tecnico Postecoglou ha rispettato la promessa di vincere nel suo secondo anno, segnando così una nuova era per il club.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com