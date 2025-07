Tottenham e le regole UEFA: chi rischia di restare fuori?

Il mondo del calcio è caratterizzato da regole complesse, soprattutto per quanto riguarda la composizione delle squadre nelle competizioni europee. Una di queste è l’obbligo, per le società partecipanti alla Champions League, di includere un numero minimo di giocatori cresciuti localmente.

Il Tottenham Hotspur si trova attualmente in difficoltà in questo ambito. La UEFA richiede che i club registrino otto calciatori cresciuti nel paese di origine, di cui almeno quattro devono aver militato nella stessa squadra per un minimo di tre stagioni tra i 15 e i 21 anni. Nel caso degli Spurs, solo Brandon Austin proviene realmente dal settore giovanile del club. Gli altri giocatori listati, come Kevin Danso e Ben Davies, sono cresciuti in altre accademie.

Di conseguenza, il Tottenham potrà presentare una lista di soli 22 giocatori Over-21, riducendo la propria possibilità di selezione. Alcuni nomi, come Oliver Skipp e Harry Winks, potrebbero rientrare, ma la situazione è complicata. Inoltre, nel roster attuale, compresi i nuovi acquisti, ci sono 34 calciatori, e la scelta di chi escludere è una questione delicata.

Mentre il club cerca di trovare soluzioni, il mercato è ancora aperto. Tuttavia, le opzioni per inserire altri giocatori del vivaio non sono molte, dato che le candidature disponibili non attraggono particolarmente. La sfida per il Tottenham è quindi duplice: affrontare la Champions League con una rosa incompleta e nello stesso tempo pianificare un futuro più sostenibile, in modo da accumulare poi i giocatori necessari per soddisfare i requisiti UEFA.