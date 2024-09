Totò Schillaci: Un Ombra di Magia con Edoardo Bennato e Gianna Nannini nelle Notti dell’Italia ’90

Il 18 settembre è un giorno di lutto per l’Italia con la morte del famoso calciatore Totò Schillaci, avvenuta a soli 59 anni a causa di complicazioni dovute a un tumore al colon. Due artisti legati a questo campione, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Schillaci ha segnato la storia del calcio italiano, in particolare durante i Mondiali del 1990, quando la colonna sonora fu “Un’estate italiana”, cantata proprio da Bennato e Nannini.

Edoardo Bennato ha rilasciato un commovente messaggio a La Presse in cui ha ricordato Schillaci come “un siciliano semplice” che ha emozionato gli italiani. Le sue parole evidenziano l’impatto che il calciatore ha avuto nel cuore del popolo italiano. Schillaci ha combattuto una lunga battaglia contro il tumore, con condizioni che sono peggiorate nelle settimane precedenti alla sua morte, sottoponendosi anche a due interventi chirurgici.

Gianna Nannini ha invece scelto un approccio più visivo, condividendo sui social un messaggio semplice ma carico di significato: “Ciao grande Totò”, accompagnato da una celebre foto del calciatore con il suo sorriso contagioso e il braccio alzato in segno di vittoria durante il mondiale.

In aggiunta ai tributi di Bennato e Nannini, anche figure politiche come Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dedicato parole commemorative a Schillaci, evidenziando come la sua figura trascenda il calcio per diventare un simbolo di unità nazionale.

Per offrire un ultimo saluto al campione, una camera ardente è stata allestita presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, aperta al pubblico per due giorni. I funerali sono previsti per venerdì 20 settembre. Questo evento tragico sottolinea non solo la perdita di un grande atleta, ma anche l’impatto emotivo che ha avuto su una nazione intera, rendendolo un’idolo indimenticabile. Totò Schillaci non è solo un nome nel mondo del calcio, ma un simbolo di passione e talento che rimarrà nei cuori di molti.