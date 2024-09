Totò Schillaci ricoverato in ospedale: come sta e quali sono le sue attuali condizioni, le ultime notizie dall’ospedale

I medici hanno rassicurato riguardo alle condizioni di salute dell’ex calciatore Totò Schillaci, un’icona delle notti magiche dei Mondiali anni ’90. Dopo essere stato ricoverato a causa di una grave polmonite che ha reso necessario l’uso di ossigeno artificiale, i recenti aggiornamenti dall’ospedale Civico di Palermo sono più ottimisti. Schillaci, ex attaccante della Nazionale italiana, sta attualmente combattendo contro un tumore al colon.

Il bollettino medico indica che le condizioni cliniche di Salvatore Schillaci stanno migliorando, con segni di recupero. Ricoverato nel reparto di Pneumologia per complicazioni legate alla sua malattia, ha recentemente affrontato un’aritmia atriale, ma i medici hanno gestito efficacemente la situazione con un trattamento farmacologico che ha stabilizzato la sua frequenza cardiaca. Schillaci è vigile e cosciente e ha trovato un certo sollievo anche dal punto di vista ansioso, riuscendo a riposare meglio.

Le terapie stanno dando buoni risultati, migliorando il suo compenso respiratorio e riducendo la necessità di ossigeno supplementare. Nonostante il decorso sia complesso, i medici sono cautamente ottimisti riguardo alla sua guarigione, mentre i fan dell’ex calciatore continuano a inviare messaggi di affetto e supporto.

Durante la partecipazione al reality “Pechino Express” nel 2023, Schillaci, insieme alla moglie Barbara, aveva condiviso con il pubblico alcuni aspetti della sua battaglia contro la malattia, il che ha contribuito a sensibilizzare molti sostenitori che si sono uniti a lui in un grande abbraccio affettivo.

Totò Schillaci è ben noto per le sue straordinarie prestazioni ai Mondiali del 1990, un evento che ha scolpito il suo nome nella memoria sportiva italiana. È amato non solo per il suo talento in campo, ma anche per la determinazione con cui affronta le sfide della vita. L’ex campione del mondo, noto come “Totò Goal”, continua a giocare questa partita con la grinta che lo ha reso una leggenda, dimostrando una forza inspiratrice per molti.