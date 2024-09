Totò Schillaci in ospedale: aggiornamenti sulle sue condizioni

Le condizioni di Totò Schillaci, ex calciatore della Nazionale italiana, sono attualmente stazionarie, come comunicato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Civico di Palermo. Schillaci è ricoverato da diverse ore nel reparto di pneumologia a causa di complicazioni legate a un cancro al colon che lo affligge da tempo. La sua situazione clinica rimane grave, secondo fonti ANSA.

Il 8 settembre, a seguito del suo ricovero, la famiglia ha dovuto intervenire sui social per smentire le voci di un presunto decesso del 59enne. Hanno chiarito che Totò è in condizioni stabili e viene monitorato continuamente da un’équipe medica. Questo intervento ha avuto luogo in risposta a numerose chiamate da parte dei media e alle notizie allarmistiche circolate.

Schillaci ha rivelato di combattersi con un cancro al colon, che ha richiesto due interventi chirurgici. In un’intervista a marzo 2023, ha dichiarato che, nonostante la perdita del retto e dello sfintere, preferirebbe affrontare le difficoltà di salute piuttosto che la morte. Nonostante i suoi problemi di salute, nel corso dello stesso anno ha partecipato al reality show Pechino Express, descrivendo l’esperienza come una rivincita sulla malattia e sulle sue conseguenze psicologiche, tra cui depressione e pensieri negativi.

La storia di Schillaci inizia nel quartiere Cep di Palermo, dove ha cominciato a giocare a calcio mentre lavorava come gommista e garzone di pasticceria. La sua carriera è decollata al Messina, seguito da un’importante avventura alla Juventus, all’Inter e infine nello Jubilo Iwata in Giappone. Tuttavia, rimarrà per sempre nei cuori degli italiani per le sue straordinarie performance durante le “Notti magiche” del Mondiale del 1990, dove è stato capocannoniere.

Numerosi compagni di squadra e colleghi, inclusi campioni come Roberto Baggio e l’ex ct Roberto Donadoni, hanno espresso preoccupazione e vicinanza a Schillaci in questo momento difficile, lasciando messaggi di sostegno sui social media. Baggio ha sottolineato il carattere tenace dell’amico, mentre Donadoni ha sperato che tutto possa risolversi per il meglio.