Totò Schillaci, il dolore della figlia Jessica: “La sua assenza si fa sentire”

Jessica Schillaci, primogenita del campione Totò Schillaci, scomparso lo scorso settembre, è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona”. Durante l’intervista, Jessica ha condiviso ricordi emozionanti dei suoi ultimi giorni con il padre e aneddoti sulla sua nascita. Ha raccontato che inizialmente era difficile per lei parlare della perdita del padre, ma ha ringraziato chi lo ha ricordato con affetto.

Jessica ha rivelato un particolare toccante riguardo alla gravidanza della madre, che aveva affrontato complicazioni. Totò si prese cura di lei, assicurando che rimanesse a riposo durante quei momenti delicati, determinato a diventare padre. La gravidanza proseguì bene e Jessica nacque, diventando un “miracolo della vita”.

Parlando degli ultimi giorni di Totò, Jessica ha spiegato di aver notato che il padre non stava bene poco dopo averlo lasciato. La gravità della sua malattia divenne evidente, e Jessica accorse a Palermo per stare vicino a lui. Ha descritto queste due settimane come le più intense della loro vita, rivelando che, nonostante le sue mancanze, Totò era un uomo divertente con cui amava trascorrere tempo.

Negli ultimi istanti, Totò comunicò a Jessica i suoi sentimenti, esprimendo rimpianti e chiedendo scusa per il tempo trascorso lontano. L’ultimo messaggio fu un’espressione d’affetto: “ti voglio bene, non dimenticarlo mai”. Questo racconto ha toccato profondamente Jessica, che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre condivideva le sue emozioni.