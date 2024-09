Totò Schillaci e Barbara: Scopri la Moglie del Celebre Giocatore in Pechino Express

Totò Schillaci, campione del mondo con l’Italia nel 1990, è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Al suo fianco c’è la moglie, Barbara Lombardo, sposata nel 2012 a Palermo. Insieme, gestiscono un centro sportivo.

La notizia del ricovero di Schillaci ha suscitato grande preoccupazione nel mondo del calcio. La famiglia ha comunicato tramite i social media che Totò è sotto attenta osservazione da parte di un team medico. Molti tifosi e ex compagni, come Roberto Baggio e Roberto Donadoni, hanno espresso il loro sostegno e la loro preoccupazione, sperando in una sua pronta guarigione.

Schillaci, che ha combattuto per anni contro un carcinoma al colon, ha trovato nella moglie Barbara un solido supporto durante queste difficili circostanze. Barbara, originaria di Palermo e con un passato come concorrente di Miss Italia, ha un figlio da una precedente relazione e ha avuto con Totò un lungo percorso di amicizia che si è trasformato in amore solo dopo dieci anni. La coppia si è unita in matrimonio nel 2012 in una cerimonia a Villa Niscemi.

Negli ultimi anni, la coppia ha dovuto affrontare numerosi ostacoli a causa della malattia di Totò, che ha subito due operazioni e ha vissuto momenti di grande paura. Tuttavia, nel 2023 hanno deciso di partecipare al programma “Pechino Express”, dove Totò ha avuto l’opportunità di condividere la sua esperienza con il grande pubblico. Ha spiegato che, nonostante le sue paure iniziali per la partecipazione, è stata Barbara a convincerlo a tornare in gioco, sottolineando come la sua presenza fosse una fonte di forza e coraggio.

Oltre alle prove personali, Schillaci e Lombardo continuano a lavorare insieme nel loro centro sportivo situato nella campagna di Palermo. La loro storia è una testimonianza di amore e resilienza di fronte alle avversità. I fan e il mondo dello sport attendono con ansia notizie positive sul ritorno di Totò alla sua vita quotidiana e professionale, sperando che il temporale che lo ha colpito possa presto passare.