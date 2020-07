Toto Cutugno, le canzoni migliori: da L’Italiano a Voglio andare a vivere in campagna, i brani più amati della sua carriera.

Toto Cutugno è uno degli artisti italiani più apprezzati in Italia e all’estero. Come riporta Wikipedia, l’artista nostrano ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il globo e, per questo, è uno dei cantautori italiani che ha ottenuto un successo incommensurabile anche all’estero.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, non solo ha scritto canzoni per sé ma ha lavorato – in veste di produttore – anche per altri artisti italiani, come Adriano Celentano. Grazie al brano Solo noi, vince – per l’unica volta- il Festival di Sanremo del 1980. Dieci anni dopo, invece, vinse l’edizione 1990 dell’Eurovision Song Contest.

Toto Cutugno, le canzoni migliori

Iniziamo la nostra lista con L’Italiano (lasciatemi cantare), brano contenuto nell’album L’Italiano del 1983.

Il brano, scritto nel 1983, fu presentato al Festival di Sanremo, ma non riuscì a vincere, scalzata, infatti, da Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale.

La canzone, però, fu un vero successo nella classifica Totip, Cantanti & Vincenti. Una canzone che spopolò in tutto il mondo e che rese il cantautore una vera icona pop in tutto il mondo e portatore dell’autentica italianità.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/

Passiamo a Solo Noi, contenuta nell’album L’Italiano del 1983. Grazie a questa canzone, il cantautore vinse l’edizione del Festival di Sanremo del 1980.

Rimase nelle classifiche per mesi, precisamente fino al mese di maggio di quell’anno, raggiungendo la diciottesima posizione dei singoli più venduti.

C’è, poi, Voglio andare a vivere in campagna. Il brano è contenuto nell’omonimo, pubblicato nel 1995.

La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1995, ma non ottenne il successo di altri brani, classificandosi – infatti – solo 17esima su 20 brani in gara. Resta, comunque, una delle sue tracce più famose.

Toto Cutugno, Emozioni e Figli

Menzioniamo, poi, Emozioni, Il brano, contenuto nell’album best del 2015, fu presentato – nel 1988 – al Festival di Sanremo.

Infine, c’è Figli, brano contenuto nell’album Mediterraneo, pubblicato nel 1987.

Nel testo, il cantautore si concentra sul naturale ciclo della vita, in cui – per l’appunto – ci si ritrova da giovani ad affrontare la nascita dei figli che ci cambiano la vita e che diventano grandi prima che ce ne possiamo accorgere.

