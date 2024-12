Toti, via libera al patteggiamento: svolgerà lavori di utilità sociale

L’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha raggiunto un accordo di patteggiamento questa mattina, ricevendo una pena di due anni e tre mesi, convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili. L’intesa è stata ufficializzata davanti al giudice delle indagini preliminari, Matteo Buffoni. A partire dai primi di gennaio, Toti svolgerà la sua attività di lavori socialmente utili presso la Lilt, dove sarà coinvolto in campagne di prevenzione.

Anche l’imprenditore Aldo Spinelli ha patteggiato, ricevendo una pena di tre anni e tre mesi. Parallelamente, l’ex presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini, dovrà scontare tre anni e sei mesi. L’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha chiarito che il patteggiamento rappresenta un’applicazione di pena che non richiede un’accettazione della responsabilità o un accertamento di essa. Savi ha inoltre indicato che Toti inizierà il suo programma di lavori socialmente utili all’inizio di gennaio, con attività che potrebbero variare.

Toti non potrà ricandidarsi nei prossimi due anni, ma secondo il suo difensore, questa questione non è attualmente la priorità. Riguardo al ruolo di Toti all’interno della Lilt, Savi ha specificato che non si tratterà di un’attività di ufficio stampa, ma piuttosto di un coinvolgimento diretto nelle campagne preventive.

Il caso di Toti è stato seguito con attenzione mediatica, dato il suo ruolo politico e la sua visibilità. La decisione di patteggiare è stata vista come un modo per chiudere un capitolo difficile della sua carriera. Il suo coinvolgimento in attività di volontariato presso la Lilt potrebbe rappresentare un’opportunità per rimanere attivo nella comunità, sebbene restrizioni politiche impediscano una sua candidatura nei prossimi anni.

La situazione di Toti e degli altri imputati sottolinea un cambiamento significativo nel panorama politico ligure, considerando le implicazioni legali e le conseguenze sulla carriera di figure politiche di alto profilo. Il patteggiamento è una soluzione che spesso permette di evitare processi lunghi e complessi, ma segna comunque un passo indietro per le carriere coinvolte.