“Questo Paese alla fine prende sempre provvedimenti, sulla movida o per lasciare a casa i ragazzi, che non sono strutturali. Strutturale sarebbe un piano per aumentare il trasporto pubblico locale in tutto il Paese, investire denaro, formare autisti, comprare mezzi e magari utilizzare questo momento complesso anche per una trasformazione green del trasporto delle nostre città. Capisco che non sia una cosa che si fa in poche ore ma non è una cosa che si può scartare”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina nel suo intervento alla trasmissione ’24 Mattino’ su Radio 24 parlando delle nuove misure anti-covid.

