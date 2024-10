Toti e le Nuove Accuse di Corruzione in Liguria: L’Intervento del Patteggiamento e la Condanna da Scontare

L’udienza relativa al patteggiamento di Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, è stata rinviata al 18 dicembre. La procura di Genova ha avanzato nuove accuse di corruzione nei confronti di Toti, il che ha aumentato la pena concordata, già stabilita tra accusa e difesa. Di conseguenza, le ore di servizi sociali che Toti dovrà eseguire per scontare la condanna sono lievitate.

Nell’udienza del 30 ottobre, tenutasi presso il tribunale di Genova, erano presenti anche altri due indagati, l’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore Aldo Spinelli. Il rinvio è stato causato dalle nuove contestazioni sollevate dai pubblici ministeri, oltre alla necessità di definire dove Toti dovrà svolgere i lavori di pubblica utilità, come previsto nel patteggiamento.

Per quanto riguarda la nuova accusa, i PM hanno evidenziato un episodio di corruzione legato a 90.000 euro ricevuti dall’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico. Grazie a queste nuove contestazioni, la pena per Toti è passata da due anni e un mese a due anni e tre mesi, equivalenti a 1.620 ore di servizi sociali. Anche le condanne per Spinelli e Signorini sono aumentate: Spinelli avrà tre anni e tre mesi, mentre Signorini tre anni e sei mesi.

Toti e gli altri indagati non erano presenti all’udienza e non è stato ancora raggiunto un accordo finale sulla sede dei lavori socialmente utili. Recentemente, la richiesta di Toti di lavorare come addetto alla promozione del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara è stata respinta dal giudice, poiché l’ente non può essere di nomina regionale.

Al momento, il giudice ha indicato che Toti dovrà svolgere le sue ore di lavoro in un ente non collegato alla regione, eseguendo sia attività intellettuali sia materiali. Nelle prossime settimane, la difesa di Toti dovrà presentare diverse proposte che verranno valutate dal giudice, il quale darà il suo consenso definitivo sull’accordo di patteggiamento durante l’udienza di dicembre.