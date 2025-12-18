Total Annihilation: Thrash svizzero

I Total Annihilation hanno svelato un altro brano tratto dal nuovo album “Mountains of Madness”, in arrivo il 16 gennaio tramite Testimony Records.

Afferma il chitarrista Jürgen Schmid: “Quando abbiamo scritto questa canzone, l’argomento del testo era molto importante per me. Sentivo il bisogno urgente di riportare a galla questa vecchia storia. Parla delle religioni che vendono speranza ai propri clienti con l’unico scopo di manipolarli e riempire le vecchie e care camere blindate piene d’oro nei sotterranei dei loro templi”.

I Total Annihilation celebreranno il 20° anniversario della band con l’uscita del loro quarto full-length “Mountains of Madness”. Questo album offre tutta la precisione svizzera e gli elementi caratteristici che il loro seguito si aspetta, ma con “più” di tutto: più ritmo e velocità sostenuta, più brutalità, più potenza, più thrash, più death, ma anche più armonie, più melodie e più musicalità.

Il titolo dell’album punta già verso la famosa novella di orrore cosmico “Mountains of Madness” dell’autore gotico americano H. P. Lovecraft, che è stato una fonte costante di ispirazione per la scena metal in generale e per i Total Annihilation in particolare. Tuttavia, per i Total Annihilation tutto questo orrore non è solo escapismo per intrattenimento, ma serve a uno scopo significativo. L’album è intriso di un profondo disgusto morale e di una rabbia bruciante verso tutto il male e la distruzione sconsiderata che l’umanità infligge a se stessa, a tutte le altre forme di vita e al pianeta stesso.

“Mountains of Madness” è stato registrato da Christoph Brandes agli Iguana Studios di Friburgo e mixato e masterizzato da Ronnie Björnström presso Björnström Sound & Production a Sundsvall. L’artwork di copertina è stato creato da Bruno Gonzalez.

La tracklist è la seguente:

01. The Art of Torture

02. Mountains of Madness

03. Illusion

04. Chokehold

05. Choose the Day

06. Age of Mental Suicide

07. Nyctophobia

08. Beneath the Cross

09. Invisible Conflagration

10. Lost Forever

11. Hate Remains

Il line-up della band è composto da:

Daniel Altwegg – Vocals

Nicolas Stelz – Guitars

Jürgen Schmid – Guitars

Michael Lautenschläger – Drums

Niklaus Denger – Bass

In “Choose the Day” è presente come guest vocalist Luca Piazzalonga.