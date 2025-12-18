Total Annihilation: Thrash svizzero

I Total Annihilation hanno svelato un altro brano tratto dal nuovo album “Mountains of Madness”, in arrivo il 16 gennaio tramite Testimony Records.
Afferma il chitarrista Jürgen Schmid: “Quando abbiamo scritto questa canzone, l’argomento del testo era molto importante per me. Sentivo il bisogno urgente di riportare a galla questa vecchia storia. Parla delle religioni che vendono speranza ai propri clienti con l’unico scopo di manipolarli e riempire le vecchie e care camere blindate piene d’oro nei sotterranei dei loro templi”.
I Total Annihilation celebreranno il 20° anniversario della band con l’uscita del loro quarto full-length “Mountains of Madness”. Questo album offre tutta la precisione svizzera e gli elementi caratteristici che il loro seguito si aspetta, ma con “più” di tutto: più ritmo e velocità sostenuta, più brutalità, più potenza, più thrash, più death, ma anche più armonie, più melodie e più musicalità.
Il titolo dell’album punta già verso la famosa novella di orrore cosmico “Mountains of Madness” dell’autore gotico americano H. P. Lovecraft, che è stato una fonte costante di ispirazione per la scena metal in generale e per i Total Annihilation in particolare. Tuttavia, per i Total Annihilation tutto questo orrore non è solo escapismo per intrattenimento, ma serve a uno scopo significativo. L’album è intriso di un profondo disgusto morale e di una rabbia bruciante verso tutto il male e la distruzione sconsiderata che l’umanità infligge a se stessa, a tutte le altre forme di vita e al pianeta stesso.
“Mountains of Madness” è stato registrato da Christoph Brandes agli Iguana Studios di Friburgo e mixato e masterizzato da Ronnie Björnström presso Björnström Sound & Production a Sundsvall. L’artwork di copertina è stato creato da Bruno Gonzalez.
La tracklist è la seguente:
01. The Art of Torture
02. Mountains of Madness
03. Illusion
04. Chokehold
05. Choose the Day
06. Age of Mental Suicide
07. Nyctophobia
08. Beneath the Cross
09. Invisible Conflagration
10. Lost Forever
11. Hate Remains
Il line-up della band è composto da:
Daniel Altwegg – Vocals
Nicolas Stelz – Guitars
Jürgen Schmid – Guitars
Michael Lautenschläger – Drums
Niklaus Denger – Bass
In “Choose the Day” è presente come guest vocalist Luca Piazzalonga.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.