209,99€

(as of Jun 20, 2024 01:50:45 UTC – Details )

Prezzo:





Toshiba Smart TV 32″ Full HD 32LK3C63DA, TV 32 Pollici con Alexa Integrata, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Digitale DVB-T2, DLED, HDR10, Dolby Audio

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18,9 x 73,5 x 47,1 cm; 4,28 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 dicembre 2020

Produttore ‏ : ‎ Vestel

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B08RDVWHJF

Numero modello articolo ‏ : ‎ 32LK3C63DA

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

SMART TV: il televisore è dotato di tecnologia Smart TV che consente l’accesso a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube; disponibile anche la funzione di screen mirroring

32 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 32 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto

CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Alexa inclusa; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale; compatibile con Google Assistant

FULL HD: questa tecnologia rappresenta l’evoluzione della definizione video, con una risoluzione di 1920×1080 pixel che offre immagini nitide e dettagliate che permettono ai tuoi video e film preferiti che prendono vita sullo schermo, offrendoti un’esperienza di visione coinvolgente e realistica

DOLBY AUDIO: questa tecnologia per questo TV Toshiba garantisce un’esperienza audio immersiva e di alta qualità, per godersi al meglio film, programmi TV o videogiochi

CONNESSO: le connessioni disponibili in questo dispositivo sono Wi-Fi, WLAN, Ethernet, Bluetooth, 3 HDMI, 1 USB, 1 VGA, 1 CI+, uscita audio ottica digitale, uscita cuffie