Toshiba Smart TV 24″ HD Ready 24WK3C63DA, TV 24 Pollici con Alexa Integrata, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Digitale DVB-T2, ELED, HDR10, Dolby Audio

Descrizione Prodotto

Toshiba Smart TV 32 Pollici HD Ready

SMART TV: il televisore è dotato di tecnologia Smart TV che consente l'accesso a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube; disponibile anche la funzione di screen mirroring.32 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 32 Pollici e un design sottile che lo rende adatto per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, assicurando un aspetto elegante e discreto.CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Alexa inclusa; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale; compatibile con Google Assistant.

Toshiba Smart TV 24 Pollici HD Ready

SMART TV: il televisore è dotato di tecnologia Smart TV che consente l’accesso a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube; disponibile anche la funzione di screen mirroring.24 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 24 Pollici e un design sottile che lo rende adatto per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, assicurando un aspetto elegante e discreto.CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Alexa inclusa; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale; compatibile con Google Assistant.

La storia antica di Toshiba ha due filoni: uno è Tanaka Seizo-sho (Tanaka Engineering Works), fondata nel 1882 e basata su una fabbrica avviata da Hisashige Tanaka (1799-1881) nel 1875.

Tanaka era famoso fin dalla sua giovinezza per le sue creazioni che includevano bambole meccaniche e un orologio perpetuo.

Alla fine, con il nome di Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works), la sua azienda divenne un importante produttore giapponese di apparecchiature elettriche pesanti.

L’altra è Hakunetsu-SHA & Co., fondata come primo produttore giapponese di lampade a incandescenza. La successiva diversificazione ha visto l’azienda evolversi come produttore di prodotti di consumo. Nel 1899, divenne Tokyo Denki (Tokyo Electric Co.).

Nel 1939, queste due società, leader nei rispettivi settori, si fusero per formare un produttore integrato di apparecchiature elettriche, Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co.). L’azienda divenne presto nota come “Toshiba”, che divenne il suo nome ufficiale nel 1978.

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,2 x 55,3 x 36,2 cm; 3,6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2021

Produttore ‏ : ‎ Toshiba

ASIN ‏ : ‎ B08RDX2Z12

Numero modello articolo ‏ : ‎ 24WK3C63DA

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

SMART TV: il televisore è dotato di tecnologia Smart TV che consente l’accesso a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube; disponibile anche la funzione di screen mirroring

24 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 24 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto

CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Alexa inclusa; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale; compatibile con Google Assistant

HD READY: questa risoluzione ti offre una buona qualità dell’immagine, ottimale per guardare film, programmi TV o giocare ai videogiochi che ti sembreranno più vivaci e coinvolgenti; grazie a questa tecnologia è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici garantendoti un’esperienza di visione di alta qualità in ogni occasione

DOLBY AUDIO: questa tecnologia per questo TV Toshiba garantisce un’esperienza audio immersiva e di alta qualità, per godersi al meglio film, programmi TV o videogiochi

CONNESSO: le connessioni disponibili in questo dispositivo sono Wi-Fi, WLAN, Ethernet, Bluetooth, 2 HDMI, 1 USB, 1 VGA, 1 CI+, uscita audio ottica digitale, uscita cuffie