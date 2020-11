“Il mio rapporto con Luciano Benetton è stato un rapporto incredibile di grande sensibilità e onore e, se anche non ho mai avuto niente a che fare con la questione del Ponte e di Autostrade, posso testimoniare che con lui ho lavorato per più di 20 anni, ed è una delle persone più squisite con le quali ho avuto a che fare. Molto meglio di tanti politici o amministrazioni pubbliche, che sono un disastro e non riescono a combinare niente, fanno solo danni”. A dirlo all’Adnkronos è Oliviero Toscani, che commenta così le misure cautelari nei confronti di ex manager di Autostrade per l’Italia nell’ambito di un’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti.

Fonte