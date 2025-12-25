Toscana: vescovi a sostegno del reddito di inclusione

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e arcivescovo di Siena, nonché presidente della Conferenza Episcopale Toscana, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’abbassamento vertiginoso della partecipazione al voto. Lojudice ha affermato che il presidente della Regione Eugenio Giani gli ha chiesto un incontro con i vescovi o con la commissione che ha elaborato il testo per discutere di certe questioni importanti.

Il cardinale ha anche parlato del reddito di inclusione, una misura che sembrava essere auspicata anche dai vescovi, e ha affermato che è necessario non dimenticare chi si trova in svantaggio rispetto ad altri. Ha anche discusso della legge regionale sul fine vita, che è stata impugnata dal governo e aspetta il pronunciamento della Corte costituzionale, e ha affermato che è necessario che il tema del fine vita torni in seno al Parlamento per essere dibattuto e approfondito.

Inoltre, Lojudice ha espresso la sua preoccupazione per la situazione dei bambini che stanno vivendo una situazione di drammaticità, come quelli di Gaza e quelli ucraini, e ha affermato che il volto di Gesù Bambino è il volto di questi bambini. Ha anche sottolineato l’importanza di non chiudere la speranza e di continuare a lavorare per una società più giusta e più umana.