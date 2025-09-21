Toscana: Urgenza dei Servizi per la Continuità Territoriale

Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza della Regione Toscana, ha espresso l’importanza di affrontare temi cruciali come la continuità territoriale, i trasporti, l’assistenza sanitaria e l’assetto idrogeologico, durante un incontro con i cittadini di Portoferraio. Secondo Tomasi, la Regione non sta gestendo le emergenze in modo efficace e manca un interlocutore per le esigenze della popolazione e del territorio.

Tomasi ha evidenziato che è fondamentale garantire l’accessibilità ai trasporti per i residenti, non solo per coloro che si spostano per lavoro, ma anche per le associazioni sportive e altri enti sociali. Ha sottolineato che la gara per il trasporto pubblico è essenziale, mentre il ruolo della Regione dovrebbe essere quello di indirizzare e controllare il servizio. Se questo non avviene, si generano problemi a cascata.

Inoltre, ha trattato la situazione dell’assistenza sanitaria sull’isola, che sta subendo un depotenziamento. I cittadini hanno segnalato problematiche concrete da affrontare, temi che non riguardano solo Elba, ma anche altri territori. Tomasi ha avvertito che se alcune aree della Toscana vengono trascurate, ciò avrà ripercussioni su tutta la regione.

Alla conclusione dell’incontro a Portoferraio, Tomasi si è diretto a Rio Marina per proseguire le sue attività sul territorio.