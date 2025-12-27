Toscana: studenti della Versilia alla guida del Parlamento Regionale

Il 27 dicembre è stato pubblicato un articolo che riguarda la nomina di alcuni rappresentanti studenteschi nel Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. Tra questi, spicca la nomina di Giacomo Vangelisti di Pietrasanta, studente del quinto anno all’Istituto Tecnico Economico Carlo Piaggia di Viareggio, a presidente della Prima Commissione del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.

Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana è un’istituzione che coinvolge studenti di tutte le province della Toscana con l’obiettivo di portare proposte, idee e confronti all’interno del Consiglio Regionale. Tra i rappresentanti eletti figurano anche altri studenti della provincia di Lucca, provenienti dalle scuole di Viareggio: Sara Moschetti è stata eletta presidente della Quarta Commissione, che si occupa di Mobilità, Edilizia scolastica e Sicurezza, mentre Rachele Tardelli assume il ruolo di membro dell’Ufficio di Presidenza per la provincia di Lucca.

Giacomo Vangelisti ha espresso le sue intenzioni come presidente della Prima Commissione, che si occupa di Affari Istituzionali, Comunicazione e Rapporti con le scuole, dichiarando di voler lavorare per aumentare la partecipazione dei giovani e rafforzare il legame tra scuola e istituzioni.