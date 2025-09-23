Toscana Rossa lancia la candidatura di Antonella Bundu

TOSCANA ROSSA organizza un incontro a Portoferraio per presentare la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Antonella Bundu, insieme ai candidati locali Catiuscia Ficcanterri e Benedetto Lupi. L’evento si svolgerà presso la Sala Nervi, nota anche come ex “gattaia”, giovedì 25 settembre alle ore 21. Prima dell’incontro, alle ore 20, si terrà un’apericena di autofinanziamento.

Durante l’incontro si discuteranno le problematiche generali della Regione Toscana, oltre ai temi specifici del territorio, tra cui sanità, trasporti marittimi, lavoro, scuola, ambiente e gestione del territorio.

Toscana Rossa si propone come un’alternativa alle attuali forze politiche di destra e centro-sinistra, presentando una lista di sinistra e popolare, con un forte impegno per la pace, l’ambiente, il contrasto al razzismo, la dignità del lavoro e la giustizia sociale. La lista è composta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile, insieme a esperienze municipaliste e civiche provenienti da diverse aree della Toscana.

Antonella Bundu, descritta come “una donna nera, fiorentina e di sinistra,” è figlia di un architetto della Sierra Leone e di un’insegnante di matematica fiorentina. Ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale a Firenze e il suo attivismo si è manifestato in collaborazioni con Oxfam, nella partecipazione al Social Forum e nel sostegno al referendum sull’acqua pubblica, oltre alle manifestazioni contro il razzismo e al supporto al centro di accoglienza di don Biancalani.

L’incontro è aperto a tutti.