Toscana: progetto riqualificazione Lago Accesa

Il Lago dell’Accesa, situato a Massa Marittima, è un’area naturale di grande importanza, ospitando una varietà di habitat acquatici e terrestri umidi tutelati dalla direttiva 92/43/CEE dell’Unione europea. Recentemente, il Comune di Massa Marittima e il Consorzio Bonifiche 6 Toscana hanno illustrato un progetto di riqualificazione ambientale del lago, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e ridurre gli effetti negativi della pressione antropica.

Il progetto prevede interventi per migliorare la qualità delle acque, sfruttando le fasce tampone costituite da alberi come salici, pioppi e frassini, che hanno un valore paesaggistico e sono importanti per l’ecosistema. Inoltre, il progetto ipotizza la ricostruzione di nuovi ambienti umidi e la gestione idraulica dell’area, con la riattivazione di canali di drenaggio esistenti e la riprofilatura delle sponde.

La realizzazione del progetto sarà possibile grazie a un finanziamento di 700mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale. Il Comune e il Consorzio Bonifiche 6 Toscana hanno avviato un percorso partecipativo per raccogliere idee e proposte dei cittadini, che potranno essere tenute in considerazione nella stesura finale del progetto esecutivo. La sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, ha sottolineato l’importanza di promuovere una fruizione responsabile e compatibile con la sostenibilità ambientale del lago, e di costruire una nuova narrazione del lago fondata sulla tutela e sul rispetto.

L’assessore all’Ambiente di Massa Marittima, Lorenzo Balestri, ha aggiunto che il percorso partecipativo proseguirà per tutto il 2026, con nuovi incontri e tavoli dedicati al futuro del lago, focalizzando l’attenzione sui temi della sicurezza, dell’ambiente e del turismo. Il confronto con i cittadini aiuterà a trovare le strade comuni per raggiungere l’obiettivo di tutela del Lago dell’Accesa.