Più di venti famiglie toscane si sono già fatte avanti, altre probabilmente si aggiungeranno. L’idea è quella di ospitare nelle proprie case chi arriverà dall’Afghanistan: una procedura non semplice, ma la dimostrazione di quanto, anche in Toscana, la questione abbia toccato le persone. «In due giorni si sono registrate centinaia di famiglie da tutta Italia sul nostro portale, dalla Toscana abbiamo avuto richieste da Firenze, Pontedera, Livorno», spiega Giorgio Baracco, responsabile progettazione di Refugees Welcome, che da anni promuove l’integrazione anche attraverso l’accoglienza in famiglia.