Toscana per la pace

Il 18 dicembre si è tenuta al Cinema La Compagnia di Firenze l’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana, alla presenza della vicepresidente Mia Bintou Diop, dell’assessora Alessandra Nardini e del sottosegretario Bernard Dika. L’evento, intitolato “Se vuoi la pace, prepara la pace”, era la 29ª edizione del Meeting dei Diritti Umani e ha visto la partecipazione di oltre 5.000 ragazzi e ragazze delle scuole toscane, provenienti da 7 province e 5 capoluoghi del territorio.

La mattinata, condotta da Eva Edili e dj Carletto, ha offerto agli studenti l’opportunità di riflettere e di dire la loro sul tema della pace, come apertura al dialogo e al confronto, attraverso i linguaggi del teatro, della musica, del fumetto e grazie alle testimonianze degli ospiti intervenuti. Lo scrittore e narratore Stefano Massini ha sottolineato l’importanza di preparare la pace partendo dal proprio mondo interiore, raccontando una leggenda dei nativi americani che parla di due lupi dentro ognuno di noi, uno bianco portato al conflitto e uno nero votato alla collaborazione.

La presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Maria Antonietta Gulino ha evidenziato il valore della pace con sé stessi, sfatando il mito della performance e spiegando ai ragazzi che è normale non essere sempre perfetti. Anche i componenti del gruppo musicale Legno hanno parlato dell’importanza di vivere una vita reale e ordinaria, al di fuori delle apparenze dei social. La scrittrice e attrice Chiara Francini ha affermato che il rispetto vero non è tacere, ma riconoscere l’altro come soggetto, non come ostacolo o fastidio.

La fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità Beatrice Tassone ha ribadito la necessità di imparare a rapportarsi con la diversità, perché quando si impara a conoscerla, fa meno paura. L’avvocato e presidente nazionale dell’associazione Contrajus Aps Paolo Russo ha parlato del valore della gentilezza come forza dirompente. Il Teatro dell’Oppresso ha guidato gli studenti nel suggerire modalità per “disinnescare” i conflitti che possono crearsi ogni giorno.

Nicolò Govoni, scrittore e attivista per i diritti umani, ha raccontato il percorso che lo ha portato a costruire scuole in numerosi Paesi del mondo per offrire istruzione d’eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili. Il docente universitario Massimo Franchi ha fatto luce sul ruolo delle istituzioni internazionali nella risoluzione dei conflitti. L’evento ha offerto agli studenti una possibilità di riflessione e di confronto sul tema della pace, come valore fondamentale per costruire un mondo più giusto e più umano.