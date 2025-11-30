7.2 C
Toscana: nuovo parlamento degli studenti

Da stranotizie
Il comune di Montemurlo è rappresentato nel nuovo parlamento degli studenti toscani da Lorenzo Schiavone, studente del Liceo Copernico di Prato. Il sindaco Simone Calamai ha voluto complimentarsi con il giovane per il suo impegno e il suo entusiasmo in questa esperienza di democrazia e partecipazione.

La nuova legislatura del Parlamento degli studenti della Toscana è stata inaugurata nella sala consiliare di Palazzo del Pegaso a Firenze, dove la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha salutato gli studenti. Il nuovo presidente dell’assemblea è Sergio Angarano, mentre il secondo vicepresidente è Lorenzo Schiavone di Montemurlo.

Il Parlamento regionale degli studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana e dura in carica due anni. composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci nominati dalle consulte provinciali degli studenti.

