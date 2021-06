Un incidente sul tratto fiorentino dell’Autosole ha provocato chilometri di coda in A1 nel tratto toscano con ripercussioni pesanti per tutta la giornata sulla rete autostradale del centro Italia. L’incidente è avvenuto in direzione nord tra Calenzano e Barberino. Nel tamponamento tra un Tir e un furgone è rimasto gravemente ustionato un autotrasportatore di 55, mentre è ferito il conducente del mezzo più piccolo che ha 50 anni ed è ora ricoverato all’ospedale fiorentino Careggi. Il 55enne, di Gela, è stato portato con l’elisoccorso Pegaso al Centro grandi ustioni di Cisanello (Pisa) dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Ovest, Calenzano e Borgo San Lorenzo e la polizia stradale di Arezzo. L’incidente è accaduto in A1 al km 324 ma le ripercussioni si sono presto manifestate sia sulla A11 Firenze Mare sia su parte della rete stradale dell’area fiorentina.

Poco prima delle 16,30 è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Bologna. Ma per ore e ore gli automobilisti sono rimasti intrappolati sotto il sole. Sono intervenuti i mezzi di soccorso anche a portare acqua e le code sono arrivate a toccare in A1 anche venti chilometri. Sono state diffuse sui social immagini e video in cui si vedono gli automobilisti fermi anche nelle gallerie ed esasperati. Il traffico ha poi ripreso, ma fino a sera non era ancora tornato alla normalità.