Toscana: Loconsole lascia Cascina per Regione

L’assessore Claudio Loconsole lascerà il suo incarico di assessore all’Istruzione e all’Innovazione del Comune di Cascina per assumere il ruolo di responsabile della segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente in Regione Toscana. Questo passaggio istituzionale rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2016, quando Loconsole fu candidato sindaco e poi eletto consigliere, e proseguito nel 2020, quando fu nominato nella Giunta Betti in quota Movimento 5 Stelle.

Durante il suo mandato da assessore, Loconsole ha coinvolto non solo Cascina, ma anche l’intera area pisana, nel ruolo di presidente della Conferenza Zonale dell’Istruzione e dell’Educazione e di membro del Comitato di Coordinamento Istituzionale della Regione Toscana. Ha portato avanti diversi progetti, tra cui l’ottenimento di finanziamenti per un nuovo asilo nido e due refettori scolastici, la stabilizzazione dei contributi alle scuole per i progetti extrascolastici e i contributi per l’abbattimento della retta per il doposcuola.

Inoltre, Loconsole ha lavorato sulla digitalizzazione e sull’innovazione, con il rinnovamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, l’attivazione dell’Ufficio EIR dedicato ai bandi europei, nazionali e regionali e l’introduzione del bilancio civico. Ha anche avviato la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio e ottenuto fondi esterni per il rafforzamento delle piattaforme digitali e il passaggio al cloud.

Nel nuovo incarico, Loconsole supporterà l’assessore regionale Barontini in scelte relative all’ambiente, all’economia circolare, ai parchi, alle bonifiche, al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficienza energetica e alle comunità energetiche.