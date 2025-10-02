14.5 C
Toscana: l’enoturismo tra tradizione e innovazione

Toscana: l'enoturismo tra tradizione e innovazione

La Toscana è una delle principali destinazioni per l’enoturismo in Italia, come evidenziato da un report sul turismo del vino realizzato dal CESEO e Oleoturistici dell’Università LUMSA per il Movimento Turismo del Vino Toscana. Le cantine toscane si distinguono a livello nazionale per la loro offerta distintiva, innovativa e di alta qualità.

La ricerca sottolinea come la Toscana sia riuscita a combinare accoglienza familiare, un ricco patrimonio paesaggistico e culturale, nonché una varietà di esperienze legate al vino, rafforzando così la sua posizione come meta privilegiata per gli amanti del turismo enogastronomico.

Le cantine toscane si caratterizzano per diversi aspetti: offrono un’ospitalità calorosa e familiare, valorizzano il paesaggio circostante, e mostrano attenzione ai fattori culturali e storici. Ogni cantina propone almeno cinque diverse esperienze enoturistiche, con un range di prezzi che varia tra 60 e 90 euro per le offerte premium e intorno ai 30 euro per le esperienze standard.

Tuttavia, il report segnala anche alcune opportunità di miglioramento. Gli eventi culturali e i corsi sul vino sono meno frequenti rispetto a feste e concerti. Inoltre, le cantine tendono a essere più aperte il sabato che la domenica. Infine, le competenze più cercate nel settore riguardano la comunicazione, il marketing digitale e le lingue straniere.

