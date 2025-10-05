Toscana: l’enoturismo che conquista il mondo con autenticità

L’enoturismo in Toscana si conferma come il leader assoluto in Italia, mescolando tradizione e innovazione con una forte identità culturale. Un recente report del Ceseo-Lumsa, presentato a Firenze, evidenzia come la regione non solo rappresenti un’eccezionale realtà nazionale, ma sia anche un modello da seguire oltre i confini regionali.

L’incontro, condotto dal presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, ha messo in luce il ruolo pionieristico della Toscana nel settore. Qui è nato il Movimento Turismo del Vino, da cui si è diffuso il fortunato format “Cantine Aperte”, ora replicato in tutto il Paese. Il report mostra che le cantine toscane offrono un’accoglienza familiare, una valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, esperienze diverse e innovative, mantenendo prezzi competitivi.

Il professor Antonello Maruotti ha sottolineato come le peculiarità di ogni territorio influenzino l’ospitalità. Al sud c’è una maggiore predisposizione ai festeggiamenti, mentre al nord ci si mostra più pragmatisti. La Toscana, invece, unisce cultura e paesaggio con un’accoglienza sincera.

Anche se i risultati sono incoraggianti, si segnalano opportunità di miglioramento in aree come la programmazione di eventi e competenze in marketing digitale. La crescita dell’enoturismo, da Firenze alla Maremma, continua ad essere un laboratorio vivo che si guarda al futuro con ottimismo. La maggior parte delle cantine propone modelli di accoglienza che superano quelli di altre regioni, mantenendo un buon livello di innovazione.

Infine, il Centro Studi Enoturistici e Oleoturistici, fondato di recente, si propone di promuovere attivamente la gestione del turismo del vino e dell’olio attraverso ricerca e formazione.