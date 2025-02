Toscana: la prima Regione in Italia con una legge sul fine vita e il nuovo iter per il suicidio assistito

Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la legge sul suicidio assistito, ispirata a una proposta dell’associazione Luca Coscioni. Questa legge, che rappresenta una novità in Italia, offre una procedura gratuita che deve essere conclusa entro 40 giorni. L’approvazione è avvenuta con 27 voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra e 13 contrari del centrodestra. La normativa stabilisce criteri chiari per la richiesta di suicidio assistito e il tempo di risposta da parte della commissione di verifica, affidata a garantire che l’assistenza non sia considerata reato.

Secondo la legge, le Aziende Usl devono formare un comitato multidisciplinare entro 15 giorni dalla normativa. Entro 20 giorni dall’accettazione della domanda, devono essere verificati i requisiti richiesti, e successivamente, in caso di approvazione, la commissione ha ulteriori 10 giorni per autorizzare la procedura. Nei successivi 7 giorni, l’Asl fornisce l’assistenza necessaria per l’autosomministrazione del farmaco. La legge prevede anche un finanziamento annuale di 10.000 euro per tre anni.

Il Governatore Eugenio Giani ha definito l’approvazione come un “salto di civiltà”, esprimendo fiducia che essa possa stimolare il legislatore nazionale a intervenire. Contrariamente, Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia, ha criticato la legge, chiedendo che venga impugnata per presunti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sottolineando che tentativi simili in altre Regioni sono falliti. Le reazioni a questa legge variano fortemente, mostrando la complessità del dibattito sul fine vita in Italia.