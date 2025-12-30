Toscana ignora WWF e riapre caccia alla pavoncella

La Regione Toscana non ha risposto alla diffida formale presentata da WWF, Enpa, Lac, Lav, Legambiente e Lipu, che avevano chiesto di chiudere la caccia alla pavoncella, una specie in declino in tutta Europa. La decisione di riaprire la caccia alla pavoncella è stata presa a fine ottobre con delibera della precedente giunta, nonostante il parere negativo dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

La Regione Toscana aveva deciso di riapprovare la caccia alla pavoncella dopo anni di stop, nonostante le indicazioni del mondo scientifico. Le associazioni hanno presentato una formale diffida, chiedendo il ritiro del provvedimento e l’interruzione degli abbattimenti, ma la Regione non ha risposto. La pavoncella figura nelle liste degli uccelli in declino e a rischio in tutta Europa, e negli ultimi anni ne era stata vietata la caccia su precise e pressanti richieste da parte dell’Unione Europea.

Recentemente, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un Piano nazionale per la “corretta gestione” della pavoncella, nel quale si affermava che una forma limitata di caccia può essere ipotizzata, ma nell’ambito di un complessivo piano di sostegno della specie. Tuttavia, la Regione Toscana ha deciso di procedere subito alla riapertura della caccia, approvando l’abbattimento di 997 pavoncelle. Il provvedimento è stato approvato senza attendere il parere dell’Ispra, che è arrivato successivamente e si è rivelato fortemente negativo.

L’Ispra ha scritto che le Regioni devono mettere in atto azioni di tutela e ripristino degli habitat idonei, nonché programmi di monitoraggio, prima di riattivare il prelievo venatorio della specie. Nonostante ciò, la Regione Toscana ha deciso di procedere con la caccia, senza attendere gli interventi di sostegno della specie. Le scelte della Regione segnano una fine d’anno tragica per la fauna selvatica toscana.