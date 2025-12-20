Toscana: finanziamenti per sport e sanità

Il bilancio regionale approvato dal Consiglio prevede nuovi stanziamenti per il territorio senese, riguardanti la riqualificazione degli impianti sportivi, la ricerca, la sanità e la coesione territoriale. Tra gli interventi previsti, ci sono 600 mila euro per la riqualificazione del campo da calcio di via Gaetano Milanesi, al Petriccio, che includono la sostituzione del manto in erba artificiale e opere di completamento dell’impianto per garantire sicurezza e fruibilità.

Inoltre, il bilancio regionale stanzia 300 mila euro per la ricostruzione delle mura storiche del centro di Rapolano Terme e 1,5 milioni di euro per sostenere la ricerca e il trasferimento dei risultati nell’ambito delle scienze della vita. Il consigliere regionale Simone Bezzini commenta che questo finanziamento rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare realtà di eccellenza come Toscana Life Sciences e creare sviluppo qualificato sul territorio.

Il bilancio include anche misure per la sanità pubblica, con un forte impegno sugli investimenti per mantenere al massimo livello possibile la difesa del diritto alla salute. Inoltre, prevede l’attivazione del Reddito di reinserimento lavorativo per le persone disoccupate e l’aumento delle risorse per i progetti di rigenerazione nei comuni della Toscana diffusa e per la difesa del suolo. Il Partito Democratico rivendica apertamente questa linea politica, sottolineando l’importanza di affrontare problemi concreti segnalati dalle comunità locali e dai sindaci.