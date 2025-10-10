Toscana e Turismo Culturale: Un Futuro di Opportunità

La seconda giornata di Lubec ha preso inizio con la presentazione del Rapporto Annuale Federculture, incentrato sul turismo culturale in Italia. Francesco Spano e Alberto Bonisoli di Federculture, insieme al sindaco Pardini e al presidente di Promo PA Gaetano Scognamiglio, hanno illustrato i risultati e le sfide che la cultura italiana deve affrontare.

Bonisoli ha sottolineato l’importanza di Lucca come “punto di ripartenza” per la cultura, definendola un laboratorio culturale costante. Si è deciso che il Rapporto per l’Italia centrale sarà presentato ogni anno a Lucca, con il supporto del Comune e la collaborazione di Promo PA. I dati principali mostrano una riduzione della spesa pubblica per la cultura, dopo l’aumento durante la pandemia, mentre aumentano le spese degli enti locali e le erogazioni private.

Nel dettaglio, la Toscana si posiziona tra le prime regioni italiane per investimenti in cultura, con un trend positivo per i consumi culturali delle famiglie, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. In Toscana, la spesa media mensile è leggermente superiore ai 120 euro, a confronto con i 36 euro della Calabria. Se il settore del cinema è in calo, i concerti stanno invece registrando una crescita significativa, segno di un turismo culturale che si orienta sempre più verso esperienze dal vivo.

L’Italia si conferma prima in Europa per capacità ricettiva, con il 56% dei turisti stranieri che visitano il Paese per motivi culturali. Bonisoli ha evidenziato la necessità di destagionalizzare il turismo in Toscana, per evitare fenomeni di sovraffollamento. Durante il convegno, Marialina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, ha trattato l’importanza del Carnevale come evento culturale ed economico, mentre Vietina ha descritto Lucca Comics & Games come un festival che unisce cultura e turismo, con un impatto economico significativo.