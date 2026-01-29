9.7 C
Toscana: crisi moda, sindacati incontrano Kering

Toscana: crisi moda, sindacati incontrano Kering

Il 5 febbraio i sindacati del comparto moda Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil incontreranno l’amministratore delegato del gruppo Kering, Luca De Meo, per discutere piani industriali e tutela delle filiere produttive. Circa 6.000 lavoratori in Toscana, di cui 3.500 solo nell’area fiorentina, guardano con attenzione a questo incontro.

La prima notizia a uscire è stata la ristrutturazione del brand Alexander McQueen, con l’ipotesi di riduzione di un terzo della forza lavoro, pari a 60 esuberi su 180 lavoratori. Il brand ha presentato dati che indicano una riduzione dei ricavi pari al 60% e un calo drastico dei volumi produttivi. L’obiettivo del brand è quello di recuperare una redditività sostenibile nei prossimi tre anni.

Il gruppo Kering ha espresso fiducia che le misure di ristrutturazione rafforzeranno la posizione di McQueen nel mercato globale del lusso. Tuttavia, i sindacati guardano con preoccupazione a questo processo, considerando la crisi strutturale del comparto moda e l’impatto sulla filiera. Il mese di febbraio sarà determinante per capire cosa accadrà, con l’incontro coi sindacati e la presentazione del saldo per l’anno finanziario. Il gruppo Kering ha 13.500 lavoratori in Italia, con il quartier generale a Scandicci, dove si trovano i due insediamenti produttivi principali di Gucci e altri centri produttivi.

