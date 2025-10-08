Toscana chiede diritti e coesione: la politica risponda

Il Forum toscano del Terzo settore ha inviato un documento intitolato “Per una Toscana di diritti, solidarietà e partecipazione democratica” ai candidati per la presidenza della Regione e al Consiglio regionale, in vista delle prossime elezioni. Il Forum chiede una regione che lavori per ridurre le disuguaglianze, investa nella coesione sociale anziché nella propaganda, e riconosca il Terzo settore come alleato politico e sociale, piuttosto che un mero esecutore di servizi.

Le proposte presentate danno grande importanza a temi come la co-programmazione con le istituzioni, la tutela dell’autonomia delle associazioni, l’abolizione dell’Irap per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, il rafforzamento della sanità pubblica e del servizio civile, la difesa del diritto alla casa, e la valorizzazione dei circoli come spazi culturali e sociali.

Il portavoce del Forum, Gianluca Mengozzi, ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto con la politica, chiedendo se si è disposti a collaborare per un modello di sviluppo che unisca solidarietà, lavoro e diritti. Ha messo in evidenza la differenza tra chi desidera governare una comunità e chi si limita ad amministrare.

Il Forum toscano del Terzo settore, composto da oltre 7.700 organizzazioni, è riconosciuto come rappresentativo dell’intero settore sociale e include sigle come Acli, Arci, Croce Rossa e molte altre, tutte impegnate a garantire servizi e promuovere la cittadinanza attiva.

Mengozzi ha concluso evidenziando che il Terzo settore non cerca privilegi, ma desidera che la solidarietà diventi una priorità nelle politiche governative. In un contesto di crescente disuguaglianza, il documento non è solo una serie di richieste, ma una visione per una Toscana che coniughi sviluppo e giustizia sociale.