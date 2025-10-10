Toscana al voto: sfida tra centrosinistra e centrodestra

Si conclude la campagna elettorale in Toscana, dove si vota nei prossimi giorni. Il governatore uscente Eugenio Giani rappresenta il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi il centrodestra e Antonella Bundu di Toscana Rossa corre per la sinistra.

In piazza San Lorenzo a Firenze, i leader del centrodestra, tra cui Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, si alternano sul palco per l’ultimo rush finale, mentre il centrosinistra, con Pd, M5S, Avs e Casa Riformista, si presenta in modo disordinato. Meloni critica i rivali, sostenendo che sono solo pronti a fare alleanze pur di mantenere il potere e sottolinea come i 5 Stelle non avrebbero mai condiviso il palco con chi considerano mafiosi. La presidente del Consiglio invita gli elettori a non ritenere il risultato già scritto, promettendo che saranno loro a decidere il futuro della regione.

Dal lato del centrosinistra, Giani chiude la sua campagna con il supporto dei dem Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Anche Matteo Renzi si fa sentire, dichiarando che la Toscana rappresenta un punto di ripartenza nazionale. Giuseppe Conte, leader del M5S, incontra Giani a Scandicci, evidenziando ottimi rapporti e un contributo significativo alla costruzione della coalizione.

Nicola Fratoianni, di Avs, sostiene che il lavoro da fare è tanto ma che passo dopo passo stanno creando una vera alternativa alla destra. Assicura che il cambiamento è imminente e che il vento sta cambiando.