20 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Politica

Toscana al voto: sfida tra centrosinistra e centrodestra

Da StraNotizie
Toscana al voto: sfida tra centrosinistra e centrodestra

Si conclude la campagna elettorale in Toscana, dove si vota nei prossimi giorni. Il governatore uscente Eugenio Giani rappresenta il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi il centrodestra e Antonella Bundu di Toscana Rossa corre per la sinistra.

In piazza San Lorenzo a Firenze, i leader del centrodestra, tra cui Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, si alternano sul palco per l’ultimo rush finale, mentre il centrosinistra, con Pd, M5S, Avs e Casa Riformista, si presenta in modo disordinato. Meloni critica i rivali, sostenendo che sono solo pronti a fare alleanze pur di mantenere il potere e sottolinea come i 5 Stelle non avrebbero mai condiviso il palco con chi considerano mafiosi. La presidente del Consiglio invita gli elettori a non ritenere il risultato già scritto, promettendo che saranno loro a decidere il futuro della regione.

Dal lato del centrosinistra, Giani chiude la sua campagna con il supporto dei dem Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Anche Matteo Renzi si fa sentire, dichiarando che la Toscana rappresenta un punto di ripartenza nazionale. Giuseppe Conte, leader del M5S, incontra Giani a Scandicci, evidenziando ottimi rapporti e un contributo significativo alla costruzione della coalizione.

Nicola Fratoianni, di Avs, sostiene che il lavoro da fare è tanto ma che passo dopo passo stanno creando una vera alternativa alla destra. Assicura che il cambiamento è imminente e che il vento sta cambiando.

Articolo precedente
Formula 1: Nuove Regole e Rivali, chi cambierà scuderia?
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.