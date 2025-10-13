Toscana al voto, affluenza in calo per nuove elezioni

Si è conclusa la prima giornata di votazioni in Toscana per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 40 membri del Consiglio. Le urne resteranno aperte fino alle 15 del giorno successivo.

A Livorno, alla chiusura dei seggi, aveva votato il 31,80% degli elettori. In tutta la Toscana, l’affluenza si attesta intorno al 35,70%. Questi dati evidenziano un calo significativo rispetto alle precedenti elezioni: nel 2020, il 41,64% degli elettori di Livorno e il 45,89% a livello regionale avevano partecipato al voto.