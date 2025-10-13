18.3 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Politica

Toscana al voto, affluenza in calo per nuove elezioni

Da StraNotizie
Toscana al voto, affluenza in calo per nuove elezioni

Si è conclusa la prima giornata di votazioni in Toscana per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 40 membri del Consiglio. Le urne resteranno aperte fino alle 15 del giorno successivo.

A Livorno, alla chiusura dei seggi, aveva votato il 31,80% degli elettori. In tutta la Toscana, l’affluenza si attesta intorno al 35,70%. Questi dati evidenziano un calo significativo rispetto alle precedenti elezioni: nel 2020, il 41,64% degli elettori di Livorno e il 45,89% a livello regionale avevano partecipato al voto.

Articolo precedente
India Briganti brilla a Napoli nel Circuito Europeo di Spada
Articolo successivo
Andamenti dell’economia italiana e prospettive future
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.