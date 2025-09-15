Tosca al San Carlo: l’opera tra innovazione e tradizione

Il Teatro San Carlo ha ospitato il ritorno di “Tosca”, con un cast di spicco e la regia di Edoardo De Angelis, proposta per la terza volta negli ultimi anni. Nonostante l’originalità dell’allestimento, che interpreta il dramma di Puccini attraverso una lente “gomorristica”, le risposte del pubblico sono state tiepide. Le scenografie, pur se visivamente potenti, risultano scollegate dalla partitura originale, creando un effetto di estraniamento. Alcuni elementi scenici, come la riduzione di Sant’Andrea della Valle a un scheletro di cemento, generano suggestioni forti ma manca l’armonia con il testo e la musica.

Sul piano musicale, la direzione di Dan Ettinger ha mostrato energia e solidità, ma ha avuto difficoltà a mantenere un giusto equilibrio sonoro, specialmente nel secondo atto. Nonostante ciò, momenti di grande finezza sono emersi, come l’introduzione del terzo atto. Il Coro del San Carlo, diretto da Fabrizio Cassi, ha offerto una performance impeccabile, contribuendo a rendere memorabile il Te Deum.

Sul fronte vocale, Carmen Giannattasio ha interpretato Floria Tosca con intensità e versatilità, dando vita a un personaggio credibile e appassionato. Vittorio Grigolo, nei panni di Mario Cavaradossi, ha mostrato una presenza scenica coinvolgente, mentre Claudio Sgura ha delineato un potente Scarpia. Anche gli altri membri del cast hanno fornito performance solide, rendendo “Tosca” un’opera di grande impatto. La rappresentazione sarà in scena a Napoli fino al 23 settembre.