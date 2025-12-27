Tortoise post rock USA

I Tortoise sono un gruppo musicale che ha fatto dell’intreccio sonoro il proprio marchio espressivo, unendo elettronica analogica e vibrafono, ritmi dub e minimalismo, chitarre rock e strutture jazz. La band, nata a Chicago, ha adottato un approccio collettivo e strumentale alla composizione, creando un percorso sonoro alternativo per ascoltatori alla ricerca di nuovi stimoli.

Dopo una lunga pausa, i Tortoise sono tornati con un nuovo disco, “Touch”, il primo in nove anni, che segna l’inizio di una nuova collaborazione con l’etichetta discografica International Anthem. Il disco è il risultato di un lavoro di quattro anni, con ogni membro della band che ha contribuito a scrivere musica, creando un’identità assolutamente specifica che lo differenzia dagli altri album della band.

I Tortoise sono considerati maestri del post rock, un genere che hanno contribuito a creare e a definire. La loro musica è un’espressione di libertà e di continuità, che non si presta a logiche da revival, ma che piuttosto cerca di sorprendere attraverso la sintesi e non la citazione.

La band ha avuto una lunga carriera, con molti progetti paralleli e collaborazioni con altri musicisti. Tra i loro lavori più significativi ci sono “Djed”, una lunga suite di 20 minuti, e “TNT”, un album che ha spinto il gruppo verso un minimalismo raffinato. I Tortoise hanno anche collaborato con altri artisti, come Bonnie “Prince” Billy, con cui hanno realizzato un album di cover, “The Brave and the Bold”.

Oltre alla loro attività principale, i membri della band hanno anche lavorato su progetti collaterali, come i Bastro, il Chicago Underground, Isotope 217 e A Grape Dope, lo pseudonimo dietro cui si cela John Herndon, percussionista e fondatore dei Tortoise. Questi progetti hanno contribuito a creare una scena sonora e ad ampliare l’influenza dei Tortoise, che sono considerati uno dei gruppi più importanti e influenti della scena musicale contemporanea.