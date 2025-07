Tortellino di Mora Romagnola: tradizione e inclusione sociale

La cucina tradizionale non è solo un patrimonio culinario, ma anche un mezzo per promuovere l’inclusione sociale e la sostenibilità. In questo contesto, il Gruppo Spadoni e la cooperativa Botteghe e Mestieri hanno collaborato per creare il ‘Tortellino di Mora Romagnola’, presentato al Papeete Beach Club di Cervia.

Questo nuovo prodotto gastronomico combina eccellenza alimentare e responsabilità sociale. Realizzato con carne di Mora Romagnola, proveniente da allevamenti sostenibili a Brisighella, il tortellino rappresenta il legame tra tradizione e rispetto per l’ambiente. Gli animali, allevati in modo semi-brado, seguono regimi alimentari naturali e rispettano i loro cicli di vita, garantendo carni di alta qualità.

La sfoglia del tortellino è preparata con farina Emilia-Romagna, ottenuta da grani locali coltivati appositamente per la pasta fresca. Questo approccio non solo assicura un prodotto di qualità, ma promuove anche un modello agricolo sostenibile, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti.

Il progetto di recupero della razza Mora Romagnola, avviato più di trent’anni fa, ha ridato vita a una specie in pericolo, consolidando l’importanza delle tradizioni locali. La preparazione del tortellino è completamente affidata a Botteghe e Mestieri, che si dedica a fornire opportunità lavorative a persone svantaggiate, trasformando il cibo in un veicolo di inclusione e crescita personale.

Il Tortellino di Mora Romagnola sarà disponibile in diverse varianti durante eventi come Cinema DiVino e sarà messo in commercio, permettendo ai consumatori di scegliere un prodotto non solo gustoso, ma anche solidale. Questa iniziativa unisce il gusto alla responsabilità sociale, creando un esempio significativo di economia locale e inclusiva.