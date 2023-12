Torta zuppa inglese (con pan di spagna o avanzi di torta)

La Torta zuppa inglese è un dolce goloso e antispreco. Si tratta di una rivisitazione della classica Zuppa inglese realizzata a forma di torta; direttamente nello stampo con una base di pan di spagna (oppure avanzi di torta che preferite); bagnato con alchermes e alternato in strati con crema pasticcera bianca e al cioccolato. Dopo il riposo in frigo è pronta da servire in fette con una spolverata di cacao!

Per la ricetta velocissima e super facile potete utilizzare la base che preferite. Non solo va benissimo il classico pan di spagna o Pasta biscotto; ma anche avanzi di torta , savoiardi, oppure sfridi di Panettone o di Pandoro .

Le creme si realizzano ad occhi chiusi in poco e una volta fredde, Ci vorranno giusto 10 minuti per assemblare tutto in una teglia apribile . Mi raccomando, proprio come la Torta Tiramisu ; dal momento che è senza gelatina è necessario il riposo di qualche ora in frigo indispensabile per far assestare il dolce e poter poi tagliare le fettine.

La Torta zuppa inglese è perfetta da servire come dessert di fine pasto, un pò per tutte le occasioni, sopratutto quando si ha poco tempo a disposizione, ma non si vuole rinunciare a portare in tavola una torta gustosa e chic!

Ricetta Torta zuppa inglese

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 5 minuti 25 minuti

Ingredienti

Quantità 6 persone 1 disco di Pan di spagna oppure 300 gr di torta a scelta, pandoro, panettone

1 dose di Crema pasticcera + 75 gr di cioccolato fondente

100 gr di liquore Alchermes

2 cucchiai di cacao amaro in polvere per decorare

Procedimento