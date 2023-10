Torta zucca e cioccolato (morbidissima con glassa fondente) Ricetta facile

La Torta zucca e cioccolato è un dolce autunnale goloso e semplice, variante della Torta di zucca classica. Sempre senza burro, con zucca cruda frullata e mandorle che regalano una consistenza morbidissima , umida e scioglievole; in questo caso arricchita con una Glassa al cioccolato che aggiunge un gusto fondente, che piacevolmente si sposa con la dolcezza della zucca! Vi lascio immaginare questa bontà dal colore arancio ricoperta di colata al cioccolato : soffice a tratti cremosa, buona da chiudere gli occhi all’assaggio!

Ormai è chiaro che quando si aggiunge il cioccolato le torte acquistano un valore aggiunto, un esempio è la Torta pere e cioccolato, ma anche la Torta mele e cioccolato, o la Torta arancia e cioccolato e così ho voluto regalare un tocco speciale anche alla regina di ottobre trasformandola in Torta di zucca e cioccolato strepitosa!

Come ben sapete si tratta di una preparazione veloce e super facile! che potete preparare senza burro e con la zucca che preferite! Attenzione se volete aggiungere 100 gr di gocce di cioccolato nell’impasto potete farlo, mi raccomando però in questo caso scegliete la zucca delica che ha la polpa più asciutta e meno acquosa; in modo da realizzare una Torta di zucca con gocce di cioccolato che resteranno ben distribuite anche sulla superficie!

La glassa fondente si realizza in pochi minuti e va aggiunta sulla torta fredda, e resta sempre morbida, anche dopo giorni! Anche se è talmente buona che sparisce in mezza giornata!

Tra quelle Torte, non solo perfette per colazione e merenda, la Torta zucca e cioccolato è ideale anche per dessert dopo i pasti e naturalmente per la festa di halloween, magari insieme a Mele caramellate, i golosi pasticcini Pan dei morti e i mitici Biscotti di halloween! credetemi anche i bambini l’adoreranno!

Scopri anche:

Il Pan brioche alla zucca e cioccolato ( la ricetta deliziosa, soffice e golosissima)

Ricetta Torta zucca e cioccolato

Per l’impasto alla zucca:

125 gr di polpa di zucca cruda

140 gr di farina ’00

60 gr di mandorle pelate da polverizzare o farina di mandorle (che potete sostituire con altra farina ’00)

50 ml di olio di semi

40 ml di latte (che potete sostituire con bevanda vegetale a scelta)

115 gr di zucchero semolato

2 uova grandi

10 gr di lievito in polvere per dolci (poco più di 1/2 bustina)

buccia grattugiata di 1 arancia

2 cucchiai di rum scuro (oppure cointreau oppure succo d’arancia)

1 pizzico di sale

zucchero a velo per completare

100 gr di gocce di cioccolato facoltativo (in questo caso usate una zucca delica dalla polpa asciutta)

Per la glassa al cioccolato:

Procedimento