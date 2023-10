Torta tenerina alla zucca (morbidissima e scioglievole) Ricetta super facile

La Torta tenerina alla zucca è un dolce autunnale squisito, variante della Torta tenerina al cioccolato ferrarese, con colore e sapore di una Torta di zucca! Realizzata con purea di zucca nell’impasto, uova montante con lo zucchero e poco altro! Per un risultato strepitoso: una tenerina di zucca bassa, umida e morbida da sciogliersi in bocca, dal tipico cuore tenero avvolto da una crosticina craquelè e gusto dolce e delicato della zucca di stagione.

Si tratta si una ricetta super facile, per la quale vi consiglio zucca delica o mantovana più saporite e meno acquose. Un trucco per ottenere una purea di zucca compatta e densa è cuocere la Zucca al forno, una preparazione che amo e che vi suggerisco sempre in tante Ricette con la zucca ed è perfetta anche per questa tenerina! Il tempo di montare tutti gli ingredienti ed è pronta per cuocere in forno. Ricordate che per un risultato perfetto e quindi una Tenerina alla zucca morbidissima, è la cottura breve ! lo stecchino deve uscire leggeremente umido. Seguite le indicazioni e vedrete!

Ottima fredda con una spolverata di zucchero a velo come dessert di fine pasto magari accompagnata da ciuffi di panna o Crema chantilly , oppure per la festa di Halloween! Credetemi, farà concorrenza alla Cheesecake alla zucca senza cottura e alla mitica Pumpkin pie americana!

Ricetta Torta tenerina alla zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 25 minuti + cottura della zucca 45 minuti

Ingredienti

Quantità per uno stampo da 22 – 24 cm 500 gr di zucca intera da cui ricavare circa 250 gr di purea di zucca cotta

100 gr di burro oppure 90 ml di olio di semi

150 gr di zucchero

3 uova medie

50 gr di farina

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1 pizzico di sale

Procedimento