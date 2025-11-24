14.9 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Torta svedese al cardamomo vegan

La torta svedese al cardamomo vegan è un dolce semplicissimo, a cui il cardamomo dona un profumo e un sapore meravigliosi, specialmente se abbinati al limone. Ideale da gustare con una bella tazza di tè.

Per preparare la torta, è necessario pestare i semi di cardamomo nel mortaio fino a ridurli in polvere il più fine possibile. In una ciotola, setacciare la farina e il lievito, poi aggiungere lo zucchero, il cardamomo, la vaniglia e il sale e dare una prima mescolata. Aggiungere anche l’olio di semi, il latte di soia e il succo di limone e amalgamare fino a ottenere una pastella liscia.

Trasferire l’impasto in una tortiera foderata di carta forno sul fondo e lungo i bordi, livellare bene la superficie e cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per 40 minuti, o fino a che la superficie sarà bella dorata e l’interno perfettamente cotto.

Una volta cotta, togliere la torta dal forno e lasciarla raffreddare completamente prima di servirla tagliata a fette, decorando la superficie con dello zucchero a velo se lo si gradisce. La torta può essere conservata per 3 giorni su un piatto avvolta da pellicola.

