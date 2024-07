Torta grano saraceno e mirtill: la ricetta gluten free

La torta grano saraceno e mirtilli è una tra le ricette facili e veloci più buone che ci siano. Un dolce tipico e gluten free che vale la pena assaggiare.

Preparare una torta grano saraceno e mirtilli significa dar vita a una torta tipica dell’Alto Adige.

Si tratta, infatti, di una ricetta originale che tra le altre cose rientra tra le torte veloci. Un vero tripudio di gusto che si presenta benissimo per una colazione nutriente o per una merenda da gustare in compagnia. E tutto per un prodotto tipico che non stanca mai.

torta grano saraceno e mirtilli

Preparazione della ricetta della torta grano saraceno e mirtilli

Per preparare la torta di grano saraceno con confettura di mirtilli iniziate con l’aprire le uova e separare gli albumi dai tuorli. Montate gli albumi a neve ben ferma aggiungendo qualche goccia di limone. Fatto ciò incorporate lentamente 80 g di zucchero e mettete il composto ottenuto da parte. Prendete una nuova ciotola e lavorate insieme il burro morbido con i 100 g di zucchero rimasto. Aggiungete i tuorli inserendoli uno alla volta e fatto ciò procedere anche con la farina di grano saraceno. Mescolare per bene e aggiungere le nocciole tritate, la mela grattugiata, l’amido di riso, il lievito e la scorza di limone. Continuate a mescolare per bene e quando otterrete un composto omogeneo aggiungete al tutto gli albumi montati a neve, avendo cura di incorporarli lentamente. Prendete uno stampo da 26 cm e foderatelo con della carta forno. Versate al suo interno il composto e infornatelo in forno preriscaldato a 180°C. Fate cuocere per 50 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura. Una volta pronto, spegnere il forno e lasciare raffreddare. A questo punto tagliate la torta orizzontalmente e farcitela con la confettura. Chiudetela e spolveratela con dello zucchero a velo. La torta di grano saraceno e mirtilli rossi è pronta per essere servita e gustata.

Conservazione

Per conservare al meglio la torta di grano saraceno con marmellata di mirtilli basta conservare la stessa sotto una campana di vetro o di plastica. In questo modo si manterrà per 2 o 3 giorni.

Se questa ricetta vi è piaciuta provate anche quella della torta di mele senza glutine!