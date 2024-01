Torta di mele senza zucchero, soffice e gustosa (solo 121 Kcal)

La Torta di mele senza zucchero è un dolce ideale per diabetici; chi è a dieta o chi vuole un’alternativa light e salutare, senza sacrificare il sapore e la consistenza soffice della classica Torta di mele per colazione e merenda! Si realizza con eritritolo, un dolcificante naturale che contiene zero calorie , senza burro con yogurt magro; olio e fettine di frutta che la rendono tra le Torte senza zucchero la più buona di sempre, solo 121 Kcal a fetta!

Ormai tutti conoscete il mio grande amore per le torte di mele, ne trovate di tantissimi tipi: cremosa, al mascarpone, con ricotta, senza glutine. Questa volta ho voluto realizzare un dolce alle mele senza zucchero, per accontentare a tutti, e che possiate preparare più spesso e senza sensi di colpa!

Si tratta di una torta veloce e facilissima, che prende spunto dalla mia versione tradizionale super amata. Potete usare le mele che preferite. Se non avete l’eritritolo potete realizzare la vostra torta di mele con stevia. Si monta tutto in una ciotola in pochi minuti, si versa nella teglia, si cuoce in forno .

Il risultato è una torta di mele dietetica senza zucchero e senza burro morbida e umida, profumata e deliziosa che ricorda la texture della Torta allo yogurt l’amerete al primo assaggio.

Ideale da gustare da sola inzuppare nel latte, da trasportare! Se volete con gli stessi ingredienti potete realizzare il classico Plumcake alle mele .

Ricetta Torta di mele senza zucchero

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 45 minuti 55 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 121 Kcal

Ingredienti

Quantità per 8 persone – 1 teglia apribile da 24 cm di diametro 3 mele (renette, pink lady o quelle che preferite)

200 gr di farina d’avena ( che potete sostituire con farina ’00)

50 gr di olio di semi a scelta

150 gr di eritritolo ( che potete sostituire con stevia)

2 uova grandi a temperatura ambiente

200 ml di yogurt greco allo 0% di grassi (in alternativa yogurt magro) a temperatura ambiente

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

1 bustina di vanillina oppure i semi di una bacca di vaniglia o estratto di vaniglia

buccia grattugiata di limone (facoltativo)

un pizzico di sale

Procedimento