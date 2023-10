Torta di mele in friggitrice ad aria (sofficissima e profumata) Ricetta veloce

La Torta di mele in friggitrice ad aria è dolce strepitoso! La nuova versione della classica Torta di mele! Sempre con impasto pronto in 10 minuti, a base di farina, uova, zucchero, yogurt, tante fette di mele a raggiera e pizzico di cannella; ma in questo caso, lo stampo con la Torta alle mele cuoce direttamente nel cestello della friggitrice ad aria! E senza preriscaldare! Immaginate la stessa morbidezza, sofficissima da sciogliersi al morso, super profumata, ma ancora più veloce rispetto a quella cotta nel forno tradizionale!

Dopo il successo delle Castagne in friggitrice ad aria, ho voluto subito sperimentare un dolce con questo strumento innovativo, il dolce alle mele più amato d’autunno: la Torta di mele cotta nella friggitrice ad aria!



Detto fatto, sono partita dalla mia preparazione super collaudata , anche in questo caso, potete scegliere mele che preferite e che avete a disposizione; potete naturalmente prepararla sia con, che senza burro il risultato non cambia! Attenzione però a seguire tutti i consigli per una cottura in friggitrice ad aria! solo così otterrete una consistenza umida e soffice al punto giusto!



Proprio come la deliziosa Torta di carote, la golosissima Torta pere e cioccolato e i dolci con le mele più rassicuranti è perfetta sia per la colazione di tutta la famiglia, sia per una merenda pomeridiana a base di frutta. Eccezionale anche dopo 2 – 3 giorni, ammesso che duri! Anche come dessert! Accompagnata con qualche cucchiaio di Crema pasticcera è semplicemente divina!

Ricetta Torta di mele in friggitrice ad aria

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 30 minuti 40 minuti







Ingredienti



Quantità per 6 persone – uno stampo da 18 cm alto 7 cm – Friggitrice ad aria che consiglio

3 mele (renette, pink lady o quelle che preferite)

200 gr di farina ’00

50 gr di olio di semi di girasole (oppure 50 gr di burro fuso)

150 gr di zucchero semolato

2 uova grandi a temperatura ambiente

200 ml di yogurt greco ( oppure 200 ml di panna da cucina) a temperatura ambiente

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

1 bustina di vanillina oppure i semi di una bacca di vaniglia o estratto di vaniglia

buccia grattugiata di limone (facoltativo)

2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato + 1 cucchiaino abbondante di cannella in polvere (prima di infornare)

1 cucchiaio di zucchero a velo (per spolverare la torta cotta)







Consigli sullo stampo da utilizzare per cuocere la torta di mele in friggitrice ad aria

Tenete conto, che nel castello della friggitrice ad aria classico, di solito, non entra uno stampo più grande di 20 cm; motivo per cui la misura che vi consiglio di utilizzare è un stampo da 18 cm con altezza da 6 – 7 cm .



Infine ricordate che una volta riempito dev’esserci sempre 1,5 cm di spazio tra l’impasto e il bordo della teglia. ( guardate la foto sotto). Quindi se avete uno stampo troppo basso, ricordatevi di togliere un paio di cucchiai di impasto, per evitare che la torta esca fuori in cottura. Con quello che avanza potrete realizzare un muffin sempre con lo stesso metodo.

Procedimento