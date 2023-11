Torta di mele cremosa (si scioglie in bocca!) Ricetta velocissima

La Torta di mele cremosa è un dolce alla frutta genuino e senza burro! variante della classica Torta di mele ; che si distingue per la sua consistenza umida e cremosissima al morso simile un flan ricco di frutta ; grazie alla presenza abbondante di tante fettine di mela che si fondono all’impasto di latte, uova, zucchero, creando questa texture ‘cremosa di mele‘ morbida e fondente che si scioglie letteralmente in bocca: semplicemente paradisiaca !

Inoltre si tratta anche di una preparazione velocissima che si fa pochi minuti basta solo uno sbattitore per mescolare tutto! Potete utilizzare mele che preferite : rosse, verdi, red delicious, vanno solo sbucciate e tagliate a fette sottilissime , il tempo di assemblare in teglia è il gioco è fatto. Unica attenzione, dal momento che l’impasto è molto liquido e cremoso, vi do il consiglio di realizzarla in uno stampo foderato di carta da forno, in modo che l’impasto della vostra torta cremosa di mele non fuoriesca in cottura!

Vi dico, la sua bontà vi sorprenderà ; ottima non solo per colazione e merenda; proprio come lo Strudel, anche la Torta di mele cremosa è deliziosa per un dessert di fine pasto, magari accompagnata da una pallina di Gelato alla vaniglia oppure due cucchiai di Crema inglese!

Ricetta Torta di mele cremosa

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 40 minuti 55 minuti

Ingredienti

Quantità per uno stampo da 20 cm 800 – 900 gr di mele (circa 6 mele)

70 g farina ’00

100 ml latte (che potete sostituire con latte di riso o di mandorla)

2 uova intere

80 gr di zucchero

20 ml di olio di semi

vaniglia (1 bustina o semi di 1 bacca oppure 1 cucchiaio di estratto )

buccia di 1 limone grattugiato

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 bustina lievito per dolci

un pizzico di sale

Procedimento